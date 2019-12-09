شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى عادل بن أحمد الجبير، الأحد، مع رئيس مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس، العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس " أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول أخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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