شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يجرى اتصالاً بترامب ويعبر عن تعازيه بشأن حادث فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان اتصل بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الأحد، وعبر عن تعازيه ودعمه لعائلات ضحايا إطلاق الرصاص بقاعدة بحرية فى فلوريدا.
وأكد ولى العهد للرئيس الأمريكى، أن السلطات السعودية ستعرض تعاونها المطلق مع الولايات المتحدة وستزودها بكل المعلومات التى تساعد فى التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر ولى العهد السعودى يجرى اتصالاً بترامب ويعبر عن تعازيه بشأن حادث فلوريدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.