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ولى العهد السعودى يجرى اتصالاً بترامب ويعبر عن تعازيه بشأن حادث فلوريدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء ، أن ولى العهد الأمير اتصل بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الأحد، وعبر عن تعازيه ودعمه لعائلات ضحايا إطلاق الرصاص بقاعدة بحرية فى فلوريدا.

وأكد ولى العهد للرئيس الأمريكى، أن السلطات السعودية ستعرض تعاونها المطلق مع الولايات المتحدة وستزودها بكل المعلومات التى تساعد فى التحقيقات.

 

 

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