شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يجرى اتصالاً بترامب ويعبر عن تعازيه بشأن حادث فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان اتصل بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الأحد، وعبر عن تعازيه ودعمه لعائلات ضحايا إطلاق الرصاص بقاعدة بحرية فى فلوريدا.

وأكد ولى العهد للرئيس الأمريكى، أن السلطات السعودية ستعرض تعاونها المطلق مع الولايات المتحدة وستزودها بكل المعلومات التى تساعد فى التحقيقات.