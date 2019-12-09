عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقرير العالم في 2030.. الـ6G تصنع منافسة جديدة بين واشنطن وبكين

الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365

توقع تقرير حديث احتدام المنافسة بين الصين والولايات المتحدة على امتداد الساحة التقنية برّمتها، ما يفرض تحدياتٍ أمام حوكمة بروتوكولات الإنترنت، ومعايير منصات الاتصالات المتنقلة -منصات الجيل الخامس 5G، وربما منصات الجيل السادس 6G، والأسلحة ذاتية التشغيل، والهندسة الحيوية.



وقال التقرير "العالم في 2030.. اتجاهات وتحولات وفرص وتحديات" الصادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي، إن الروبوتات أحدثت تحولات فارقة، ومثلها أيضاً الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمركبات الكهربائية بدون سائق، ومصادر الطاقة الجديدة، والمواد المركبة.

وأوضح التقرير أن تسارُع الكفاءة الحاسوبية والخوارزميات يؤدي إلى تخلخل المجتمعات بسبب التحولات المتلاحقة في الطلب على العمالة، مضيفا أن التحولات التكنولوجية الكبرى تطرح احتمال استبدال البشر في جميع الأعمال الروتينية كمجالات دراسة الأسواق والمحاسبة وتدقيق الحسابات، والاستطلاعات القانونية والبحث في السابقات القانونية، والعديد من مجالات الطب.

وتابع: ستوطد بلدان أخرى متقدمة تقنياً، كاليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والهند، أوجه تفوقها بمقاييس مختلفة. وستتبنى المجتمعات وجهات نظر ثقافية مختلفة بشأن اعتماد وتطوير تكنولوجيات معينة، خاصة تلك الواقعة عند نقطة التقاء التقنية الحيوية والتقنية النانوية والتقنية العصبية، ما يتسبب بمنازعات أخلاقية وقانونية وتنظيمية.

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وستصير القدرة على توفير منصات تصنيعية وخدماتية قائمة على الروبوتات أحد أسس المشاركة الناجحة في اقتصاد العالم.

وستؤدي الثورة التكنولوجية التي بدأت بالفعل إلى تفاقم هذه التوترات، حيث باتت المهام الروتينية لبعض الطبقات العاملة تؤول إلى الروبوتات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى استبدال العمال ذوي المهارات الضعيفة، وسيكون الأمر أكثر حدة في الاقتصادات النامية متوسطة الدخل ذات القطاعات التصنيعية الكبيرة نسبياً، فمثل هذه الاقتصادات لن تتمكن من إعادة توزيع العمال الفائضين إلى قطاعات أخرى.

وتتضمن التبعات الإقليمية الخاصة بهذا الاتجاه انتشار عدم المساواة في الدخل والثروة والفرص على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، ووجود قلّة قليلة من الحكومات التي لديها الدراية الكافية لتنفيذ تحوّل في أنظمة التعليم الوطنية، بما يكفل تزويد مواطنيها بالمهارات اللازمة لتحقيق التقدم والازدهار في العقد المقبل.

وتوقع التقرير أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار نسمة في عام 2030، منهم 5.1 مليار نسمة في البيئات الحضرية، ومع ارتفاع الدخل المتاح للإنفاق بينهم سيزيد استهلاكهم، ما سيسرّع عجلة الإنتاج ويرفع كمية النفايات الناجمة.