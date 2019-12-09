العراقيون في الشوارع وأمن مشدد ببغداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

تواصلت التظاهرات في بغداد وجنوبي العراق، أمس الأحد، على الرغم من أحداث العنف التي أسفرت عن سقوط أكثر من 450 قتيلاً منذ الأول من أكتوبر/‏تشرين الأول الماضي، مصممين على تحقيق مطالب تتجاوز استقالة الحكومة، فيما أعفت السلطات العراقية قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، وتم تكليف اللواء عبد الحسين التميمي قائداً لعمليات بغداد بدلاً منه، في حين وجهت 3 دول أوروبية، بيانا تحذيريا شديد اللهجة لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، مطالبة إياه بضمان إبقاء قوات «الحشد الشعبي» بعيدا عن مواقع الاحتجاج.

ويطالب العراقيون منذ أكثر من شهرين بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، ويتهمونها بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران.

وواصل المحتجون في بغداد الاحتشاد في ساحة التحرير الرمزية؛ المعقل الرئيسي للتظاهرات، فيما انتشر آخرون عند جسري السنك والأحرار القريبين.

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من جهتها، فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة وأغلقت ثلاثة جسور رئيسية عند مواقع التظاهر، لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء، حيث مقار الحكومة ومجلس النواب، والسفارات الأجنبية. وذكرت مصادر عراقية أنه تم تكليف اللواء عبد الحسين التميمي قائداً لعمليات بغداد، بدلاً من الفريق الركن قيس المحمداوي بسبب الوضع الصحي للأخير.

وكان المحمداوي تسلم مهام قيادة عمليات بغداد بعد إعفاء الفريق الركن جليل الربيعي من منصبه إثر إحداث العنف التي رافقت انطلاق التظاهرات في بداية أكتوبر/‏تشرين الأول الماضي. كما أحالت وزارة الدفاع العراقية، أمس، قائد القوة الجوية وعدداً من الضباط إلى التقاعد.

من جهة اخرى، ذكر بيان مشترك لسفارات فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أن «سفراء هذه الدول التقوا مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وأدانوا قتل المتظاهرين العراقيين السلميين منذ أكتوبر الماضي، ومقتل 25 متظاهرا في بغداد يوم الجمعة الماضي». وأضاف البيان، أن «السفراء طالبوا رئيس الوزراء، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ولحين تسلم رئيس وزراء جديد هذا المنصب، بحماية المتظاهرين وإجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل» مؤكدين «ضرورة عدم السماح لأي فصيل مسلح للعمل خارج سيطرة الدولة». في غضون ذلك، استمرت الاحتجاجات في مدن جنوبية عدة، وأغلقت أغلبية الدوائر الحكومية والمدارس في الناصرية والحلة والديوانية والكوت والنجف، أبوابها. وشددت القوات الأمنية في تلك المدن إجراءاتها لتجنب وقوع «مذبحة»، على غرار تلك التي وقعت في بغداد يوم الجمعة على جسر السنك بأيدي مسلحين مجهولين.

وذكر صحفيون وناشطون أن نشاطات مدنية رافقت الاحتجاجات في واسط والبصرة والمثنى، والديوانية وبابل، أبرزها إقامة أسواق خيرية داخل ساحات الاعتصام لدعم المنتج الوطني العراقي، وتنظيم مسيرات منددة بالعنف وقتل المحتجين.

وفي الناصرية نظم العشرات من المحتجين عملية تشييع رمزي بتوابيت فارغة موشحة بالأعلام العراقية، استذكاراً لأرواح الضحايا الذين سقطوا في المدينة برصاص القوات الأمنية قبل أكثر من أسبوع، فيما قطع آخرون جسري الزيتون والحضارات وسط المدينة.