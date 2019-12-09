ماجد المعلا: أيام دبي للموضة تعزز مكانة الإمارة وجهة لعالم الأزياء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد حمدي شاكر

انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الثانية من أيام دبي للموضة ضمن مبادرة هلا بالصين، بحضور الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة هلا بالصين، ولي شيوي هانج، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وهدى بوحميد عضو مجلس إدارة هلا بالصين، وزانج كينجهوي، رئيس جمعية الأزياء الصينية، وآنا، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة ملكة جمال العارضات الدولية، والأب الروحي للموضة الصينية جيري تشانجو، وعدد من المهتمين بمجال الأزياء والموضة.

تستمر الفعالية 5 أيام بدعم من القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وبدأت بعرض أزياء لعدد من المصممين الصينيين، استمر ساعة كاملة، وسط إعجاب الحضور بروعة الأزياء سواء الخاصة بالأعراس والمناسبات العامة أو القديمة والعصرية، وتبع العرض تدشين الحساب الرسمي على "تويتر" لقنصلية جمهورية الصين الشعبية في دبي.

قال الشيخ ماجد المعلا: تتجه صناعة الأزياء يوماً بعد آخر نحو المزيد من التنوع، وتأتي أيام دبي للموضة في دورتها الثانية احتفاءً بالتبادل الإبداعي والثقافي المتنامي بين الإمارات والصين. وأضاف: حقق المصممون العرب قفزات كبيرة على الساحة العالمية، ويوفر هذا الحدث فرصة كبيرة للتعاون مع نظرائهم في الصين، كما يعزز مكانة دبي وجهة رائدة توفر منظومة متكاملة في عالم الموضة والأزياء.

وقال: سعداء بتواجد عدد كبير من أشهر مصممي الأزياء الصينيين في دبي للمرة الأولى، وأرى أن تلك المهرجانات تساعد بشكل كبير على تبادل الثقافات بين الشعبين الإماراتي والصيني، وهي أساس فكرة قيام فعالية هلا بالصين، التي تهدف لزيادة عدد المسافرين إلى دبي، ويشهد العام المقبل زيادة في المهرجانات والفعاليات التي تنبثق من المبادرة.

قال لي شيوي هانج: تطورت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات بشكل قوي ومستقر، وسعياً لتعزيز مستوى التعاون في مختلف المجالات، وتعميق الصداقة بين الشعبين، والعمل معاً لمرحلة جديدة من الخطة المئوية للعلاقات الصينية العربية، يسرّ القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي أن تدعم أيام دبي للموضة، الحدث المتميز من مبادرة هلا بالصين.

تشهد الدورة الثانية من «أيام دبي للموضة»، إطلاق تشكيلة أزياء جديدة لعدد من أشهر المصممين الواعدين في الصين والإمارات، خلال عروض حصرية يديرها جيري تشانج. وتشارك في الفعالية علامات تجارية معروفة مثل «هيفين جايا» و«جوسير» وأُخرى ناشئة مثل «جوي آند جوا» و«تشانج لووي»، ويتم عرض التصاميم على منصة عرض الأزياء في فندق سيزرز بالاس بلوواترز في دبي أمام حشد من مصممي وعشاق الأزياء والموضة، وتقدم كل علامة تجارية ما يصل إلى 40 تصميماً من تشكيلاتها الجديدة بمشاركة أشهر عارضات الأزياء والفائزات في مسابقة ملكة جمال العارضات الدولية لعام 2019.