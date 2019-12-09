قرقاش: السعودية أحسنت قولاً وفعلاً في التعامل مع جريمة فلوريدا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الإدانة السعودية الفورية وعلى جميع المستويات لجريمة ولاية فلوريدا «تعد خير رد على من لا يتمنى الخير للمملكة وسمعتها». وأشار قرقاش إلى أن السعودية أخذت زمام المبادرة رسمياً وشعبياً ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً، فيما بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني الاستعدادات لقمة دول المجلس المقررة غداً الثلاثاء في الرياض.

وفي تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، قال قرقاش: «الإدانة السعودية الفورية، وعلى جميع المستويات، لجريمة إرهابية فردية خير رد على من لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسمعتها، أخذت السعودية الرسمية والشعبية زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً».

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ومساء الجمعة، قدم مسؤولون سعوديون، تعازيهم للشعب الأمريكي وعائلات المتضررين جراء إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 4 بينهم المهاجم، وإصابة 8، واصفين الحادث بأنه «مأساوي».

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقاً، الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

من جهة أخرى، استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمس الأحد، الموضوعات المدرجة في جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جرى خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين للدكتور الزياني حيث تم التطرق إلى السبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. ومن المقرر أن يعقد قادة دول مجلس التعاون اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى بالعاصمة السعودية الرياض غداً الثلاثاء. (وكالات)