الشامسي يستقيل من رئاسة إدارة الشارقة لظروف خاصة

أعلن اللواء سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، اعتذاره عن عدم تكملة مهامه في رئاسة مجلس الإدارة، نظراً لظروف خاصة.

رفع الشامسي الذي حقق النادي في عهده إنجازات في كافة الألعاب، وأهمها لقب دوري كرة القدم، الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على الثقة والدعم طوال الفترة الماضية، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مؤكداً اعتذاره واستقالته من رئاسة نادي الشارقة لظروف خاصة.

وقال الشامسي: «رؤية سمو حاكم الشارقة في دمج ناديي الشارقة والشعب كانت فكرة صائبة، وكان واجباً علينا بعد هذا الدعم الكبير من سموه أن نتفانى ونخلص في العمل، وبحمد الله وتوفيقه كان هناك عمل مؤسسي من مجلس الإدارة العليا للنادي، الذي حقق النجاح بفضل فريق العمل من مختلف إدارات وشركات النادي، فلهم الشكر جميعاً، فقد كانوا عند حسن الظن بهم، وبصراحة كنت متفائلاً بتقديم عمل جيد منذ بداية عهدنا بالعمل في مجلس الإدارة الذي أشرف على أعمال نادي الشارقة بعد الدمج، فقد كان كل واحد منا يؤدي عمله وكافة الأمور الموكلة له على أكمل وجه، ولابد من توجيه الشكر الخاص والإشادة بالمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري مدرب فريق نادي الشارقة، وفي النهاية أنا واحد من أبناء نادي الشارقة، وسأكون مع النادي قلباً وقالباً، ولن أكون بعيداً عن النادي».

Advertisements

واختتم الشامسي حديثه بتوجيه الشكر الجزيل إلى محمد جمعة بن هندي نائب رئيس مجلس الإدارة، وجميع الأعضاء بمختلف إدارات النادي، والشكر إلى جماهير نادي الشارقة، التي زينت مدرجات الملاعب من خلال دعمها ومساندتها لجميع فرق النادي، كما شكر جميع وسائل الإعلام وشركاء النجاح في الفترة الماضية.

إنجازات موصوفة

ويذكر أن نادي الشارقة الرياضي كان قد حقق بطولة دوري الخليج العربي في الموسم الماضي في السنة الثانية بعد الدمج، بعد غياب عن منصة التتويج استمر 23 عاماً، بالإضافة إلى استهلاله للموسم بنيل لقب كأس السوبر بعد الفوز على شباب الأهلي بركلات الترجيح، ويقف فريق الكرة حالياً على صدارة دوري الخليج العربي، وحقق فريق كرة السلة بطولتي كأس الأندية الخليجية، وسيطرت الألعاب الفردية على نصيب الأسد من البطولات المحلية والدولية التي شاركت فيها، كما سيطر فريق كرة اليد على جميع البطولات، وحقق المركز الثالث في كأس الأندية الآسيوية مرتين، وظفر بأول لقب خارجي قبل أيام بفوزه بكأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد كآخر بطولة تسلمها سالم عبيد الحصان الشامسي الذي حرص على مرافقة الفريق إلى البحرين. وكان سالم الشامسي قد تم تكليفه برئاسة نادي الشارقة الرياضي يوم 27 يونيو/ حزيران 2017، وأوكلت إليه مهمة اختيار الأعضاء، وظل على رأس عمله منذ ذلك التاريخ، أي لفترة استمرت سنتين وستة أشهر تقريباً، واستقال قبل نهاية دورته بستة أشهر.