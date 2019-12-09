شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج المسرحية تكرم أحمد الجسمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم مهرجان أيام قرطاج المسرحية الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، و الذي أعرب عن فخره وسعادته بهذا التكريم ووصفه بأنه تكريم لجميع زملائه من رواد الحركة المسرحية في الدولة، و أهدى الجسمي التكريم إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم الأول للمسرح الإماراتي والخليجي والعربي وعاهده بالاستمرار على نهج سموه النير من أجل مواصلة تألق المسرح وتحقيق أهدافه السامية.

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