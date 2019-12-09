الاحتلال يتوعد بتوسيع الاستيطان وهـدم منـازل الفلسـطينيـين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق وزير حرب الاحتلال «نفتالي بينيت» تهديدات طالت كل الجبهات من إيران ولبنان وغزة وصولاً إلى مواصلة الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية من خلال الاستمرار في البناء الاستيطاني وتهجير وهدم منازل الفلسطينيين.

وفي مؤتمر أمس الأحد، نقلته المواقع العبرية قال بينيت «لسوء الحظ، منذ عام 1981، لم تطبق أي حكومة السيادة على شبر واحد من أرض«إسرائيل»، اليوم هناك حملة على المنطقة (ج)، لكنها كانت من جانب الفلسطينيين لقد خططوا وبنوا، واليوم نقول: سنقاتل من أجل المنطقة«ج»، بعد عقود من عدم بناء منزل واحد في الخليل، أخبرت الأجهزة الأمنية أن سياستنا هي البناء في الخليل، وعموم الضفة الغربية». وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، قال بينيت: «نحتاج إلى جعل أعدائنا يفهمون شيئاً بسيطاً واحداً ألا يطلقوا النار علينا يتعين علينا تغيير المعادلة، الأمر يستغرق بعض الوقت».

من جانب آخر، تصدى أهالي قرية كفر لاقف شرق قلقيلية، لآليات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء محاولتها تجريف 27 دونماً من أراضيها. وأفادت الوكالة الرسمية «وفا» بأن آليات الاحتلال شرعت بعملية تجريف الدونمات بمحاذاة مستوطنة «قرني شمرون» الجاثمة على أراضي القرية بين مدينتي قلقيلية- ونابلس.وأضافت أن مواطني القرية تمكنوا من التصدي لعمليات التجريف، وباشر المجلس القروي بالتواصل مع الجهات المختصة، لتقديم لائحة شكوى بحق ما ترتكبه قوات الاحتلال.

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وجددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها للمواقف والتصريحات التي أدلى بها نفتالي بينت، سواء فيما يتعلق منها بالسيطرة على البلدة القديمة في الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف ومخططاته لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في قلبها، أو قراره بشأن هدم كل ما هو فلسطيني من أبنية ومنازل ومنشآت في جميع المناطق المصنفة «ج»، بما فيها تلك المنشآت الصحية والتعليمية والاقتصادية الممولة أوروبياً، في تحد سافر لدول الاتحاد الأوروبي وسفرائها وقناصلها.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو وإدارة الرئيس ترامب وفريقه المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات قرارات ومخططات نتنياهو ووزير حربه، ورأت أنها تندرج في إطار استغلال الاحتلال للتبني الأمريكي الكامل للرواية الإسرائيلية ومشاريعها الاستعمارية التوسعية، استخفافاً بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. وأكدت أن تنفيذ هذه المخططات يدفن بشكل نهائي أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويدمر ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة.

وقالت الوزارة، إن المطلوب هو موقف دولي وإجراءات ملزمة وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار 2334، وأيضاً سرعة قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في انتهاكات وجرائم الاحتلال.

وفي غزة، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية شمال القطاع. وقالت المصادر إن المقاتلات الحربية من طراز (اف 16) أغارت مرتين على موقع يقع شرق بلدة (جباليا) شمال قطاع غزة فيما قامت مضادات أرضية للمقاومة الفلسطينية بإطلاق نيرانها على طائرات الاحتلال في أجواء القطاع دون الإفادة عن سقوط إصابات بشرية. (وكالات)