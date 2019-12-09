لقب تاريخي لمنتخب البحرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بفوز منتخب البحرين بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد تخطيه الأخضر السعودي 1-صفر في نهائي«خليجي 24».

وكتب سموه عبر حسابه في «تويتر»: «ليلة كروية بحرينية... ألف مبروك للبحرين ملكاً وشعباً وفريقاً متألقاً... تستاهلون الفرحة والكاس .. وهاردلك المنتخب السعودي الشقيق ... مباراة بروح رياضية .. وروح خليجية ... مبروك للجميع».

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كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإنجاز، وكتب عبر حسابه:«نبارك لملك البحرين وشعبها الشقيق فوز منتخبها بكأس الخليج.. مباراة جميلة وروح رياضية عالية وأداء متميز جمع المنتخبين الشقيقين البحريني والسعودي».

من جهته، كتب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي: «نبارك لأشقائنا في مملكة البحرين حصدهم للقب خليجي 24 عن جدارة واستحقاق.. ونشيد بالأداء المشرف للمنتخب السعودي الشقيق».

وبالعودة إلى النهائي، فقد سجل محمد الرميحي الهدف الوحيد في الدقيقة 69 من المباراة التي فرطت خلالها السعودية بفرصة التقدم بعد إهدارها ركلة جزاء في الشوط الأول عبر سلمان الفرج (12). وفشلت السعودية بالتالي في إحراز لقبها الأول منذ 2003 والرابع في تاريخها،وفاز علي مبخوت مهاجم الامارات بجائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف، كما فاز السعودي عبدالله عطيف بجائزة أفضل لاعب.