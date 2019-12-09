تواصل هطول أمطار الخير على الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: منى البدوي، عماد الدين خليل

شهدت مناطق متفرقة من الدولة تواصل هطول أمطار الخير مختلفة الشدة، حيث بدأ هطول الأمطار في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، وذلك نتيجة تأثر الدولة بمنخفض جوي علوي من الشمال الغربي.

بدأ تساقط أمطار متوسطة على جميرا في دبي وعلى رأس الخيمة وأم القيوين، وعلى دبا الفجيرة، وأمطار متوسطة على مدينة خليفة في أبوظبي، وأمطار خفيفة على خورفكان في الشارقة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة العين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم الاثنين، غائماً جزئياً بوجه عام، وغائم أحياناً على بعض المناطق يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط الأمطار خاصة شمالاً وشرقاً وبعض المناطق الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 20 إلى 38 تصل إلى 45 كم/س خاصة مع السحب، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع نشاط السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتركزت الأمطار الغزيرة على خورفكان والمناطق المجاورة لها ما أدى إلى جريان بعض الشعاب في حين تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على مدن ومناطق الساحل الشرقي، ما أسهم في جريان عدد من الأودية والشعاب الجبلية.

وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة أن الأمطار رغم غزارتها لم تخلف أي أضرار ولم تسجل الإحصاءات المرورية وقوع حوادث سير.

وجرت مياه الأمطار صباح أمس في عدد من الأودية الموجودة بمنطقة العين والتي شهدت هطول زخات متفرقة تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة على غالبية المناطق وغزيرة على بعض المناطق حيث تدفقت مياه الأمطار التي بدأ هطولها بشكل متقطع منذ يوم أمس الأول في أودية خطم الشكلة وأم غافة وصاع وملاقط كما جرت الشعاب في تلك المناطق.

وساهمت جاهزية رجال الإنقاذ في قسم البحث والإنقاذ بالعين التابع لشرطة أبوظبي، في التعامل مع حالتي احتجاز مياه الأمطار لمركبتين خاصتين حيث أنقذ فريق مكون من المساعد أول عبد الله سيف الكتبي والمساعد أول عبد الله خميس الزيدي، 8 سيدات وطفلة خمسة منهن كن بالقرب من مدرسة الشيم الموجودة بأم غافة والتي تجمعت حولها مياه الأمطار بكثافة حيث فوجئت السيدات بتدفق المياه إلى داخل المركبة، وعلى الفور قام الفريق الذي ترافقه سيارة إسعاف، بإخراج النساء من المركبة ومن ثم سحبها من المياه.

كما تم إنقاذ مواطنة برفقتها سيدة كبيرة بالسن فوجئت بمحاصرة المياه للمركبة التي كانا يستقلانها وأيضا تم سحب المركبة بعد إخراج السيدتين منها.

وفي الإطار نفسه انتشرت خلال فترات سقوط الأمطار دوريات الشرطة في مختلف مناطق مدينة العين.

ونفت بلدية منطقة العين ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول فيضان سد مبزرة، وأهابت بالجمهور متابعة الأخبار والتحديثات من خلال المصادر الموثوقة.

كما وجهت مستخدمي الطرق نحو ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال فترة التقلبات الجوية والانتباه لحالات تجمع المياه والرمال أو سقوط الأشجار وأعمدة الإنارة.

وانتشرت الفرق التابعة لبلدية منطقة العين في المواقع التي تجمعت فيها المياه بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض المناطق خاصة أم غافة وخطم الشكلة.