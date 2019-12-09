مدينة مانشستر حمراء بأمر راشفورد ومارسيال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح



قهر مانشستر يونايتد جاره سيتي ومدربه بيب جوارديولا على ملعب الاتحاد وأمام 54403 متفرجين 2-1، لينهي أسبوعاً مذهلاً بعدما سبق له قهر توتنهام ومدربه جوزيه مورينيو الأربعاء الماضي.

وفعل اليونايتد في ظرف 3 أيام ما عجز عن فعله منذ بداية الموسم، بعد قهر فريقين كبيرين هما توتنهام وسيتي، وثبت مدربه النرويجي سولسكاير في موقعه بعدما كان مهدداً بالإقالة بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وهي الخسارة الرابعة لسيتي هذا الموسم فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر، وهي أضعف غلة يجمعها بيب جوارديولا في أول 16 مباراة على رأس الأندية التي أشرف عليها في مسيرته التدريبية.

وحسب الإحصاءات التاريخية فان أي فريق على مر الدوري الممتاز «البريميرليج» لم يستطع إحراز اللقب بعد التأخر بفارق 14 نقطة عن المتصدر.

في المقابل، حقق مانشستر يونايتد فوزه السادس هذا الموسم فارتقى إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة بفارق خمس نقاط خلف تشيلسي الرابع وصاحب البطاقة الأخيرة المؤهلة لمسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل.

وحصل يونايتد على ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو «فار» إثر عرقلة ماركوس راشفورد داخل المنطقة من برناردو سيلفا فانبرى لها راشفورد بنجاح مفتتحاً التسجيل (23).

وأضاف الفرنسي أنطوني مارسيال الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل المنطقة صدمت القائم الأيسر وعانقت شباك الحارس البرازيلي إيدرسون (29).

كثف مانشستر سيتي ضغطه في الشوط الثاني دون أن ينجح في فك التكتل الدفاعي لجاره وانتظر حتى الدقيقة 85 لتقليص الفارق عبر البديل الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها البديل الآخر الدولي الجزائري رياض محرز.

وفي مباراة ثانية، استعاد توتنهام توازنه بسرعة عقب الخسارة أمام يونايتد في المرحلة الماضية، وفجر جام غضبه بضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة حسمها في الشوط الأول الذي شهد تسجيل ثلاثة أهداف.

ومنح القائد هاري كاين التقدم لتوتنهام (4) وأضاف البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثاني (9)، وعزز الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بهدف ثالث رائع عندما انطلق بالكرة من منطقة جزاء فريقه وتلاعب بأكثر من مدافع قاطعاً مسافة 80 متراً في 12 ثانية قبل أن يتوغل داخل المنطقة ويتابعها داخل المرمى (32).

وأضاف كاين هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (54) رافعاً رصيده إلى 9 أهداف على لائحة الهدافين، قبل أن يختم الفرنسي موسى سيسوكو المهرجان (74).



عنصرية



ولم تخل المباراتان من أحداث، فقد شهد «ديربي» مانشستر أحداث خروج عن النص، وأصدر نادي مانشستر سيتي بياناً شجب فيه عنصرية أحد مشجعيه ضد لاعب مانشستر يونايتد البرازيلي فريد، وورد في بيان النادي: «نادي مانشستر سيتي على علم بشريط الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه مشجع للفريق يقوم بحركات عنصرية في الشوط الثاني من المباراة».

وتابع البيان: «يتعاون مسؤولون من النادي مع شرطة مانشستر للمساعدة في تحديد هوية الأشخاص المتورطين بالحادثة كما يتعاون النادي مع الشرطة بخصوص إلقاء مقذوفات على الملعب أثناء المباراة، النادي لا يسمح إطلاقاً بهذه التصرفات وكل من تثبت إدانته بالعنصرية يحرم من دخول النادي مدى الحياة».

وأظهرت لقطات إلقاء مشجعي سيتي بقناني المياه وولاعة على لاعب وسط مانشستر يونايتد فريد عندما كان البرازيلي يهم بتنفيذ ركنية واصطدمت إحدى المقذوفات برقبة اللاعب ما دفع لاعبي الفريقين للاعتراض أمام المدرجات.

وصدم اليونايتد مشجعي سيتي بتسجيل هدفين في الشوط الأول من الديربي الساخن، فيما لعب فريد دوراً مهماً في الفوز إذ قدم أفضل أداء له هذا الموسم.

ورغم أن سيتي ما زال صاحب المركز الثالث واليونايتد خامساً إلا أن النجم الإنجليزي راشفورد وصف الفوز بالديربي بالمهم وقال: «كان يمكن أن نفوز 3 أو 4 -صفر، تعاملنا مع كل هجمات سيتي بأفضل طريقة».

وبعد المباراة غرد رشافورد: «أداء فوق العادة، فريد من نار في مناسبة كبيرة. لا شيء يعادل الفوز في مباراة ديربي، مانشستر اليوم حمراء».

وحقق المدرب النرويجي سولسكاير فوزه تحت أنظار أسطورة النادي سير أليكس فيرجسون، وأجمعت الصحف البريطانية على «تحسن ملموس» في أداء اليونايتد وإمكانية كبيرة في «تبخر» لقب الموسم من حامله «سيتي».

من جانبه، وصف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هدف نجمه الكوري الجنوبي سون بالعالمي على طريقة البرازيلي رونالدو بقميص برشلونة في شباك كومبوستيلا عام 1996، وقال مورينيو: «ذكرني هدف سون بهدف رونالدو، ابني يلقبه «سونالدو» حتى قبل أن يسجل هذا الهدف. اليوم سون كان سونالدو نازاريو. الهدف الوحيد الذي خطر على بالي عندما تشرفت بالجلوس على دكة بوبي روبسون في برشلونة وسجل رونالدو نازاريو هدفه».

ووصف مورينيو الفوز بأنه مهم وأدخل السعادة على مشجعي توتنهام وأضاف: سعيد للفريق وسعيد لمشاركة فتى صغير من الدكة (تروي باروت 17 عاماً). واعترف النجم الكوري الجنوبي بعد المباراة بأنه كان يبحث عن ديلي ألي ليمرر له الكرة لكنه لم يجده لذا أكمل الجري وقال: «حاولت تمريرها لديلي لكنني لم أعثر عليه لذا واصلت الجري بها».

ورغم تسجيل هاري كين هدفين ومورا هدفاً وسيسوكو هدفاً آخر إلا أن كين اعترف بأن سون سرق الأضواء وقال: «سوني سرق الأضواء كلها، هدف لا يصدق وهجمة مرتدة كبيرة».

واعترف هاري كين من جهته بأن سون استحق أن يخطف الأضواء بعد هذا الهدف المذهل، قائلًا «سون خطف الأضواء. هذا هدف لا يصدق من هجمة مرتدة مذهلة».

وكتب جاري لينيكر مهاجم توتنهام وإنجلترا السابق على تويتر «سون سجل أحد أفضل الأهداف من مجهود فردي والتي من الصعب أن تتكرر. هذا هدف الموسم في رأيي».