شكرا لقرائتكم خبر عن الأسير الفلسطينى مصعب الهندى يعلق إضرابه عن الطعام بعد 75 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الأسير الفلسطينى مصعب الهندى، إضرابه المفتوح عن الطعام، الذى استمر لمدة 75 يومًا، وذلك بعد التوصل لاتفاق يقضى بتحديد سقف اعتقاله الإدارى.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الأسير مصعب الهندى، يبلغ من العمر 29 عامًا، من بلدة تل فى نابلس، وهو معتقل منذ الرابع من سبتمبر 2019، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإدارى الصادرة بحقه على مدار سنوات اعتقاله، 24 أمر اعتقال إدارى، وخاض إضراباً عن الطعام العام الماضى واستمر فيه مدة 35 يوماً، انتهى بعد اتفاق يقضى بالإفراج عنه فى 9 سبتمبر 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً هذا العام، وعلى إثره شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام.

ووفقا للوكالة، فإن الأسير أحمد زهران، من بلدة دير أبو مشعل، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 77 يومًا رفضاً لاعتقاله الإدارى، وسط ظروف صحية خطيرة يواجهها فى مستشفيات الاحتلال.