مصر.. قرار بإخلاء سبيل ناشط سياسي بارز

إسطنبول / الخليج 365

قال محام مصري بارز، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت إخلاء سبيل محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية (معارض) عبد المنعم أبو الفتوح.

وأوضح المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، عبر صحفته الموثقة بفيسبوك، إن "نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) قررت اليوم إخلاء سبيل القصاص بعد 22 شهر من حبسه احتياطياً"، دون تفاصيل.

وفي فبراير/ شباط 2018، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على القصاص أحد أبرز شباب ثورة يناير/كانون ثان 2011 بعد دعوته إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة العام الماضي، والتي فاز بها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

ومنذ توقيفه تصدر النيابة قرارات بحبسه احتياطيًا بتهم نفى صحتها بينها "نشر شائعات والانضمام لجماعة على خلاف القانون".

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ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن ما ذكره المحامي خالد علي.

وحزب مصر القوية يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح، المحبوس حاليًا منذ منتصف فبراير/ شباط 2018، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة)، ونشر أخبار كاذبة".

ويعد أبو الفتوح أحد أبرز السياسيين في مصر، وتم توقيفه أكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981: 2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينفصل عنها، ويخوض انتخابات رئاسة مصر مستقلا، عام 2012.



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