أجواء احتفالية في البحرين إثر التتويج التاريخي بـ"خليجي 24"

المنامة - الدوحة / الخليج 365

ما أن أطلق حكم نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم، التي أقيمت في قطر، معلنا فوز الأحمر البحريني، حتى اهتزت مقاهٍ بالعاصمة المنامة بهتافات وبكاء هيستيري.

وحصد المنتخب البحريني، مساء الأحد، اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره السعودي.

وشهدت شوارع المنامة وغيرها من المدن البحرينية، احتفالات شعبية، بعد ليلة كروية ساخنة، وفق مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل.

وكست الشوارع أعلام البحرين، تخللها هتافات وأهازيج خليجية وبحرينية، وتوزيع سيدات حلوى على المارة ابتهاجًا بالتتويج الرياضي الخليجي.

وبمناسبة التتويج الكروي، أصدر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكيًا بتعطيل العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، الإثنين.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، تهنئة بن عيسى، للاعبي منتخب بلاده، وشكره لهم على ما قدموه خلال منافسات البطولة.

كما هنأ المنتخب السعودي على ما قدموه من مستوى وأداء متميز في هذه البطولة.

ورفع مسؤون بحرينيون بينهم رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، التهنئة لبن عيسى، على الانجاز الرياضي.

كما اكتسى موقع تويتر، بتغريدات توثق الفرحة الأولى باللقب الخليجي، تخللتها تهانٍ عربية للدول المشاركة، وقطر على التنظيم الجيد للبطولة.

** احتفالات بالدوحة

وعلى غرار المنامة، شهدت مناطق بالعاصمة القطرية الدوحة، مسيرات بالسيارات من قبل مشجعي البحرين بمشاركة قطريين.

ورفع المشجعون خلال المسيرات التي انطلقت من مناطق بينها كتارا والكورنيش وسوق واقف، أعلام البحرين، تخللتها هتافات للأحمر البحريني.

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** تهان خليجية

وهنأ أمير قطر تميم بن حمد، البحرين على تتويجها بلقب البطولة التي استضافتها بلاده.

وقال عبر حسابه على "تويتر": "سعدنا بمشاركة الأشقاء في بطولة كأس الخليج 24 التي عشنا معها أياما رائعة".

وأضاف: "فخورون بنجاح البطولة وكل الشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيمها".

بدوره، بارك رئيس وزراء قطر، للمنتخب البحريني، حصوله على اللقب للمرة الأولى.

كما هنأ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، المنتخب البحريني، قائلا عبر تويتر: "هنا من دوحة تميم يمتزج الاحتفال البحريني بالترحيب القطري وتتعانق دموع الفرح في عيون الأحمر مع تصفيق الجمهور القطري".

وأشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في برقية تهنئة أرسلها لنظيره القطري، بالروح الرياضية العالية والتنافس الأخوي التي تحلى به الأشقاء الخليجيون خلال فعاليات الكأس.

وقدم محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، التهنئة، للبحرين، بعد الفوز بالبطولة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وجاءت البطولة الخليجية، بالتزامن مع تقارير تتحدث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، قد تحصل خلال القمة الخليجية المرتقبة في السعودية الأسبوع الجاري.

وما عزز تلك الأنباء مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في "خليجي 24" بعد رفضهم المشاركة سابقا.

وقبل عامين ونصف العام فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حصارًا على قطر منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

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