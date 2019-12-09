رئيس الأركان الإماراتي يزور الخرطوم الثلاثاء

الخرطوم / الخليج 365

يزور رئيس الأركان الإماراتي، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، في إطار "تطوير العلاقات بين البلدين".

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الجيش السوداني تلقت الخليج 365 نسخة منه، الأحد.

وذكر البيان أن رئيس الأركان السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، تسلم رسالة خطية من نظيره الإماراتي، سلمها الملحق العسكري بسفارة أبوظبي لدى الخرطوم، العقيد عبيد أحمد المحرزي.

وأوضح أن الرسالة الخطية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها.

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وأضاف البيان أن رئيس الأركان الإماراتي يصل الخرطوم الثلاثاء في زيارة رسمية، دون تحديد مدة الزيارة.

ويشارك السودان ضمن تحالف عربي تقوده السعودية والإمارات، وينفذ منذ عام 2015 عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأت في السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.