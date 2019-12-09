تركيا.. ضبط 63 مهاجرا غير نظامي جنوب غربي البلاد

موغلا (تركيا) / الخليج 365

ضبطت السلطات التركية، الأحد، 63 مهاجرا غير نظامي في ولاية موغلا (جنوب غربي)، أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد بطرق غير قانونية.

وذكر مراسل الخليج 365 أن فرق خفر السواحل المناوبة أوقفت 3 قوارب مطاطية تحمل المهاجرين في قضاء "بودروم" بالولاية.

ويحمل المهاجرون جنسيات فلسطين وسوريا والصومال واليمن، ويوجد بينهم نساء وأطفال.

وأُحيل المهاجرون بعد إتمام الإجراءات القانونية في حقهم إلى مديرية الهجرة في الولاية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.