قدم: 45 هدفًا .. طرد وحيد.. قطر أكبر انتصار في "خيلجي 24"

محمد يونس/ الخليج 365

شهدت بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) التي اختتمت فعالياتها مساء الأحد في قطر، العديد من الأرقام والإحصائيات.

وتوّج المنتخب البحريني باللقب للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على نظيره السعودي بهدف نظيف.

تمكن لاعبو المنتخبات المشاركة في البطولة الخليجية من تسجيل 45 هدفًا، دون أن تشهد أي أهداف بالنيران الصديقة.

احتسب حكام البطولة الخليجية ثمان ضربات جزاء، تم تسجيل ستة منها في الشباك، وإضاعة إثنين فقط.

وجاء أكبر انتصار تحقق في البطولة الخليجية من نصيب المنتخب القطري عندما تغلب على نظيره اليمني في مرحلة المجموعات بستة أهداف دون رد.

وشهدت البطولة الخليجية منذ انطلاقها حتى نهايتها طرد وحيد كان من نصيب العراقي مصطفى جبر في مباراة منتخب بلاده أمام اليمن في مرحلة المجموعات والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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وانتهت ثلاث مباريات في البطولة الخليجية بالتعادل هي عمان مع البحرين سلبيًا، وبالنتيجة ذاتها، العراق مع اليمن وكلاهما في مرحلة المجموعات، بينما تعادلت العراق مع البحرين بهدفين لكل منهما في المربع الذهبي قبل أن يحسم الأخير اللقاء لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية.

ويعتبر المنتخب القطري هو صاحب أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف بإجمالي 11 هدفًا، بينما يعد المنتخب اليمني أكثر المنتخبات التي سكن مرماها أهدافًا بإجمالي 9 أهداف.

ولم يتمكن المنتخب اليمني من دخول التاريخ في البطولة الخليجية حيث اكتفى بتعادل وحيد حيث أن طموحاته خلال تلك النسخة كانت تتمثل في تحقيق أول انتصار له ببطولات كأس الخليج.

وشهدت البطولة الخليجية خسارة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي أول نهائي له في مشواره التدريبي حيث سبق له تدريب المنتخب الزامبي وتوّج معه بلقبي كأس الأمم الإفريقية، وكأس كوسافا عامي 2012 و2013.

بعدها تولى رينارد تدريب المنتخب الإيفواري ليتوّج معه بلقب أمم إفريقيا عام 2015.

ونجح الإماراتي علي مبخوت من الفوز بجائزة هداف البطولة بإجمالي 5 أهداف، بينما فاز السعودي فواز القرني بجائزة أفضل حارس مرمى بعدما سكن مرماه خمسة أهداف.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة الخليجية قد قررت منح الفائز باللقب مبلغ 2 مليون دولار حصل عليها المنتخب البحريني، بينما حصل الوصيف وهو المنتخب السعودي على مبلغ مليون دولار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.