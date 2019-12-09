سلمى الشهراني نفذت مبادرة (بيئتك مرآتك ) وذلك عصر يوم السبت ٧ ديسمبر تحت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الغربية الفعالية السابعة لفريق لعيون جده تجمع ٧٧ فريق عمل تطوعي بمجموع ٣٣٣٣متطوع/ة لتنظيف الشواطئ بريًا وبحريًا وذا يوم السبت الموافق ٧ ديسمبر لمدة يوم واحد وحيث تمت مشاركة اربعة جامعات عفت وجامعة دار حكمت وجامعة عربية مفتوحة وجامعة جدة فرع خليص والجدير بالذكر ان هذه الفعالية توافق اليوم العالمي للتطوع الذي يتحد به كل شغوفي التطوع بالمشاركة التطوعية وارسال رسالة للكل ان التطوع هو شغف وطاقة إيجابية وأكد المهندس. هتان بن هاشم حموده قائد ومؤسس الفريق الذي بداء من ٢٠١٦ ان الفرق المشاركة وصلت اليوم ٧٧ فريق وغدًا سوف تحقق رؤية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد مليون متطوع غير ربحي قبل ٢٠٣٠ باذن طالما معنا الشغف والدعم من الشركات وقطاعات حاضنة للتطوع مثل قطاع حرس الحدود سوف يأتي يوم ونقول فعلها شباب المملكة وحقق الرؤية ولن يوقف شغفنا الا بتحقيق حلمنا.

كما شكر حموده عدة من الشركات التي دعمت الفرق لوجستي وهي (شركة نادك ، شركة عين العزيزية للمياه ، شركة واسكو ( شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة ) ، شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق ، شركة محمود سعيد للمرطبات )أكدوا جميع الفرق هدفهم الأسمى من المبادره وهو إيصال رساله وهي بيئتك مرآتك تعكس صورتك .

وقد اجتمعوا وسعوا ليجعلوا الشواطئ مرآه لهم بجمالها بعد إيصال هدفهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ مبادرة (بيئتك مرآتك ) بـ ٣٣٣٣ متطوع و٧٧فريق تطوعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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