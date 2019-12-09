عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتنيات حرب النجوم في مزاد.. الخوذة بـ77 ألف دولار

الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365

تعرض مقتنيات من أفلام "حرب النجوم" (ستار وورز) في مزاد إلكتروني قبل أيام من بدء العرض المرتقب للجزء التاسع من سلسلة أفلام الخيال العلمي.



وقالت دار سوذبيز للمزادات إن المزاد يضم أكثر من 100 قطعة يرجع تاريخها لعقود مضت بين صور قديمة إلى مجسمات لشخصيات العمل السينمائي، وتتراوح الأسعار بين 100 جنيه إسترليني و60 ألفا.

من بين المقتنيات المعروضة خوذة يرجع تاريخها لعام 1976 تتراوح تقديرات سعرها بين 30 ألفا و60 ألف جنيه إسترليني (38490-76980 دولارا).

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أيضا تضم المقتنيات دمى شخصيات فيلم (ذا إمباير ستريكس باك) وسفينة الفضاء (ملينيام فالكون)، ويقدر سعر المجموعة من 7 آلاف و10 آلاف جنيه إسترليني.

ويقدر سعر لوحة دعائية لأول أفلام السلسلة "أمل جديد" (نيو هوب)، تحمل توقيع الممثل مارك هاميل، بين 5 و8 آلاف جنيه إسترليني.

وقال بروس مارتشانت مستشار سوذبيز: "استغرق الأمر عاما لتجميع القطع من مختلف أرجاء العالم".

بدأ البيع في المزاد الإلكتروني الأسبوع الماضي، ويستمر حتى 13 ديسمبر/كانون الأول.

ويبدأ عرض فيلم (ذا رايز أوف سكاي ووكرز) أحدث أفلام ستار وورز في دور العرض السينمائي 18 ديسمبر/كانون الأول.