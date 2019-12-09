شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاب من حزب الله فى لبنان يمزق بطاقته بعد فصله من عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مزق شاب لبنانى متطوع بـ"حزب الله"، بطاقة عضويته فى الحزب، بعد أن ضاق به الحال وبقى دون عمل منذ عدة أشهر.

وقال الشاب اللبنانى حسين على، خلال لقاء على قناة العربية، إنَّه كان يعمل متطوعًا مع حزب الله إلى أن طردوه دون سبب من وظيفته.

وأضاف الشاب: "أنا شيعى، ابن بعلبك، وأموت من الجوع، كلما بحثت عن وظيفة طلبوا منى واسطة من حركة أمل، ديونى زادت إلى أكثر من مليونى ليرة، وأى شيء نفعله يريدون واسطة، إما من حزب الله أو من حركة أمل".

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وتابع الشاب: "أنا عاطل عن العمل منذ 7 أشهر، ولا أحد يساعدنى من حزب الله أو حركة أمل، يقولون ماذا لنا أن نقدم لكم، أنا كنت موظف بحزب الله، انتخبناهم وعندما احتجناهم لم نجدهم، إذا لم يكن لديهم ما يقدمونه فليتركوا مواقعهم لغيرهم".

وأخرج الشاب اللبنانى بطاقته، أمام الكاميرا، قائلا: "هذه بطاقتى، متطوع بالهيئة الصحية الإسلامية عند حزب الله، أنا ابن حزب الله ميت الجوع"، ليُقدم بعد ذلك على تمزيق بطاقته، مُعلنًا البقاء بين المتظاهرين إلى أن تتعدل الأحوال.

وتشهد لبنان منذ أكتوبر الماضى، احتجاجات عارمة ضد الحكومة اللبنانية بسبب تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية فى البلاد إلى جانب فرض الحكومة الضرائب المتعددة على الشعب بين الفينة والأخرى.