شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: خفضنا عدد قواتنا فى اليمن من 15 ألف جندى إلى 5 آلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، إن السودان لديه الآن خمسة آلاف جندى فى اليمن انخفاضا من 15 ألفا فى السابق. وأضاف حمدوك، الذى كان يتحدث للصحفيين لدى عودته من واشنطن، إنه لم تُجر مناقشات حول سحب القوات أثناء الزيارة. وتم نشر القوات السودانية فى إطار تحالف تقوده السعودية تدخل فى اليمن عام 2015 ضد حركة الحوثيين التى تسيطر على العاصمة. Advertisements

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