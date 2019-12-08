شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحرينى يصدر أمرا باعتبار غدا يوم أجازة بمناسبة فوز المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا باعتباريوم غداً الاثنين، إجازة تعطل فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك بمناسبة فوز منتخب البحرين الوطني بكأس الخليج 24.

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