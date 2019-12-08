أمير قطر يتوج البحرين بكأس "خليجي 24"

الدوحة / الخليج 365

توّج أمير قطر، تميم بن حمد، منتخب البحرين بكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24".

وحصد المنتخب البحريني، مساء الأحد، اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره السعودي.

وعقب المباراة النهائية سلّم الأمير تميم، قائد المنتخب البحريني الحارس المخضرم سيد محمد جعفر كأس البطولة.

وفي وقت سابق اليوم قالت الدوحة إن أمير البلاد سيحضر نهائي البطولة وسيقوم بتتويج الفائز في المباراة.

ويأتي حضور الأمير القطري المبارة وتتويجه للمنتخب الفائز في ظل استمرار الأزمة الخليجية وسط حديث عن انفراجة.

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ورأى مراقبون ان موقف الدوحة يعكس "الروح الرياضية" التي تمتعت به البطولة منذ بدايتها بمشاركة منتخبات دول الخليج التي تعيش توتراً سياسياً منذ عامين ونصف العام.

في حين نشر عدد من مواطني الدولتين الخليجيتين(السعودية والبحرين) رسائل ايجابية تعكس "التعامل الاخلاقي" لقطر؛ في حين حصل الجمهور القطري إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وقوفهم احتراما أثناء عزف النشيد الوطني السعودي، وتصفيقهم عقب انتهاء العزف، قبيل مباراة السعودية وقطر قبل أيام.

وعرفت الأسابيع القليلة الماضية رواجاً لتقارير تتحدث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة الخليجية المرتقبة في السعودية الاسبوع الجاري، بعد عامين ونصف العام على فرض حصار على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

وما عزز تلك الأنباء مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في بطولة كأس الخليج لكرة القدم(خليجي 24)، التي تحتضنها قطر، بعد رفضهم المشاركة سابقا.

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