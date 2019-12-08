أمير الكويت يشيد بالروح الأخوية بين الأشقاء في "خليجي 24"

أحمد يوسف / الخليج 365

أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، بالروح الرياضية العالية والتنافس الأخوي التي تحلى به الأشقاء الخليجيون خلال فعاليات كأس الخليج العربي (خليجي 24).

جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، هنأه فيها بنجاح تنظيم "خليجي 24" التي استضافته الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 8 ديسمبر/كانون الأول 2019، وفازت بها البحرين للمرة الأولى في تاريخها.

وأشاد الصباح في برقية تنهئة بهذه المناسبة بـ"الاستعدادات الكبيرة التي قامت بها قطر والامكانات التي وفرتها للحدث الرياضي الخليجي وبالتنظيم الرفيع والمتميز الذي قامت به اللجنة المنظمة والتي أسهمت في إنجاح هذه الدورة فكانت محل إطراء وثناء الجميع"، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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وأشاد أيضا بـ"ما تحلى به الأشقاء الخليجيون في هذا العرس الخليجي من روح رياضية عالية وبالتنافس الرياضي والأخوي رفيع المستوى بين الفرق الرياضية المشاركة".

وعرفت الأسابيع القليلة الماضية رواجاً لتقارير تتحدث عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية قد تحصل خلال القمة الخليجية المرتقبة في السعودية الاسبوع الجاري، بعد عامين ونصف العام على فرض حصار على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

وما عزز تلك الأنباء مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في "خليجي 24" بعد رفضهم المشاركة سابقا.

واستضافت السعودية القمة الخليجية السابقة، في ديسمبر/كانون الأول 2018، بدلاً من سلطنة عُمان، التي اعتذرت عن عدم الاستضافة، وسط غياب لـ3 زعماء هم أمير قطر وسلطان عمان، ورئيس الإمارات.

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