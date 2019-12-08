القاهرة.. "يونس إمرة" ينظم أمسية ثقافية للتعريف بالمطبخ التركي

القاهرة / الخليج 365 نظّم معهد "يونس إمرة" للثقافة التركية بالقاهرة، الأحد، أمسية ثقافية للتعريف بالأطعمة التركية. وحضر الأمسية القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة مصطفى كمال الدين أرايغور، ومدير المركز الثقافي الكوري بمصر يانج سانج كيون، ومدير المدرسة الباكستانية الدولية في مصر ساييد توسيف. وكرًّم المركز خلال الأمسية 15 طالبًا ممن شاركوا في الأيام الخمسة لدورة تعليم طهي الطعام التركي وأغلبهم من طلبة المعهد ممن يدرسون اللغة التركية. وفي نهاية الأمسية، أقام المعهد مأدبة عشاء تذوق خلالها المدعوون أصنافا مختلفة من المطبخ التركي. Advertisements وعن الأمسية، أشاد مدير المركز أمين بويراز، بمشاركة الطلاب المصريين، وقال للأناضول إن مأدبة العشاء أعدها لأول مرة المشاركون في دورة تعليم الطهي التركي. وأيام دورة تعلّم فنون المطبخ التركي انطلقت، الأحد الماضي واختتمت الخميس، تحت إشراف رئيس الطهاة بالمطعم التركي العثماني بأحد فنادق القاهرة الشهيرة حسين جيرجين. وفي مصر، يعرف المطبخ التركي بشكل واسع في فنادق كبرى، ومطاعم مخصصة لذلك، ويقبل عليه مصريون بشكل لافت.

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