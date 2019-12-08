وفد سفراء يزور الأمهات المعتصمات في دياربكر التركية

دياربكر (تركيا) / الخليج 365

- ضم وفد السفراء الذي زار خيمة الأمهات المعتصمات في دياربكر سفراء كل من أوكرانيا ورومانيا وجمهورية شمال قبرص التركية وإيران والعراق وبريطانيا والهند وقرغيزستان فضلا عن مستشار السفارة البولندية

- استمع السفراء والدبلوماسيون لمعاناة ومشاعر الأسر الموجودة في الخيمة، التي حرمتها منظمة "بي كا كا" الإرهابية أبنائها عبر اختطافهم ونقلهم إلى الجبال وهم في ريعان شبابهم

أجرى وفد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب لدى تركيا، الأحد، زيارة إلى الأمهات المعتصمات أمام فرع حزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض في ولاية "دياربكر" (جنوب شرق)، اللواتي يطالبن باسترجاع أبنائهن المختطفين من صفوف منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وضم الوفد الذي زار خيمة الأمهات المعتصمات في "دياربكر"، سفراء كل من أوكرانيا ورومانيا وجمهورية شمال قبرص التركية وإيران والعراق وبريطانيا والهند وقرغيزستان، فضلا عن مستشار السفارة البولندية.

واستمع السفراء والدبلوماسيون لمعاناة ومشاعر الأسر الموجودة في الخيمة، التي حرمتها المنظمة الإرهابية أبنائها عبر اختطافهم ونقلهم إلى الجبال وهم في ريعان شبابهم.

وأكّدت الأسر للوفد الدبلوماسي أن هناك روابط بين حزب "الشعوب الديمقراطي" ومنظمة "بي كا كا" الإرهابية، وأن أطفالها نُقلوا إلى الجبال بواسطة مسؤولي الحزب.

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وقالت آيسل بوزكورت، المشاركة في الاعتصام، إن الأوروبيين يعتبرون ما يجري عبارة عن مسألة كردية، ولكن في الحقيقة ليست كذلك "لأنهم يقدمون أبنائنا للإرهاب على طبق من ذهب".

من جهته قال سليمان أيدن، إنه يشارك في الاعتصام من أجل ابنه الذي تعرض للاختطاف قبل 4 أعوام وكان حينها في سن الخامسة عشر.

وأعرب أيدن عن شكره للوفد الدبلوماسي حيال زيارته للخيمة للتضامن مع الأسر المعتصمة، مؤكدًا أن حزب "الشعوب الديمقراطي" عمل على نقل ابنه إلى الجبل للقتال في صفوف "بي كا كا".

في 3 سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت عدّة أسر في ولاية "دياربكر" جنوب شرقي تركيا اعتصامًا أمام مبنى فرع "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض، محملة الحزب مسؤولية اختطاف أبنائها ونقلهم إلى الجبال للقتال في صفوف منظمة "بي كا كا" الإرهابية.



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