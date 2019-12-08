الصحة الفلسطينية و"تيكا" تبحثان تشغيل المستشفى التركي بغزة

أيسر العيس / الخليج 365

بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، ورئيس الوكالة التركية للتعاون الدولي (تيكا)، أحمد رفيق شتنكايا، الأحد، تسريع تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائهما بمكتب الصحة برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق بيان للوزراة الفلسطينية.

وثمنت الكيلة الدعم التركي المتواصل للقطاع الصحي الفلسطيني.

من جهته، قال شتنكايا إن تركيا تتابع عن كثب مسألة تسريع افتتاح المستشفى بغزة، وهي ضمن الأولويات لديها، حسب المصدر ذاته.

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ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصادق البرلمان التركي على الموازنة التشغيلية للمستشفى خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إنه سيتم افتتاح المستشفى التركي في قطاع غزة قريبا.

والعام الماضي، وقعت الصحة الفلسطينية مع نظيرتها التركية، بروتوكول تفاهم لافتتاح المستشفى الذي يتسع لـ180 سريراً، والتشارك في تشغيله لمدة 3 أعوام.

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