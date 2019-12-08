قدم: البحرين بطلًا لكأس الخليج للمرة الأولى

محمد يونس/ الخليج 365

توّج المنتخب البحريني، الأحد، بلقب كأس الخليج لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب المنتخب البحريني على نظيره السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة الخليجية التي أقيمت في قطر (خليجي 24).

ونجح المنتخب البحريني في تحقيق اللقب الخليجي بالإضافة إلى الثأر من الهزيمة التي مني بها من نظيره السعودي في المباراة التي جمعت بينهما في النسخة الحالية للبطولة الخليجية بمرحلة المجموعات عندما فاز "الأخضر" وقتها بهدفين دون رد.

دخل المنتخب السعودي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، واعتمد لاعبوه في بناء هجماتهم على تحركات سالم الدوسري الذي كان مصدر الخطورة الحقيقية في صفوف الفريق.

وجاءت الدقيقة 12 لتشهد معها ضربة جزاء للمنتخب السعودي، نفذها سلمان الفرج إلا أنه أضاعها بغرابة إلى خارج المرمى.

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بعدها أحكم لاعبو البحرين سيطرتهم على مجريات اللقاء وبادلوا المنافس الهجمات، وتألق الحارس السعودي فواز القرني بتصديه لأكثر من هجمة بحرينية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وإن كان الحذر مسيطرًا على أداء الفريقين، حيث جاءت أولى الفرص الخطيرة للمنتخب السعودي في الدقيقة 54 عندما تلقى سلطان الغنام كرة عرضية انقض عليها برأسه لخارج المرمى.

تلاها في الدقيقة 64 فرصة ضائعة للسعودية إثر تسديدة ضعيفة لسالم الدوسري وجدت طريقها لخارج المرمى.

وفي ظل الضغط الهجومي من جانب السعودية، جاء هدف التقدم للبحرين في الدقيقة 69 عبر محمد سعد الرميحي.

بعدها فشلت المحاولات السعودية في إدراك التعادل، ليدخل المنتخب البحريني التاريخ من أوسع الأبواب.

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