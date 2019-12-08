معتقل فلسطيني يربح معركة "الأمعاء الخاوية" والإفراج عنه منتصف 2020

أيسر العيس/الخليج 365

علق معتقل فلسطيني، الأحد، إضرابه عن الطعام في سجون إسرائيل، بعد التوصل لاتفاق يقضي بالإفراج عنه منتصف العام المقبل.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، أن "الأسير مصعب الهندي (29 عاماً) علق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لمدة 75 يومًا".

وأوضح أن تلك الخطوة جاءت "بعد التوصل لاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يكون هناك أمر إداري آخر لمدة أربعة شهور، وموعد الإفراج عنه مطلع يونيو/ تموز 2020".

وسبق أن قضى الهندي، وهو من بلدة "تل" غربي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، نحو 10 سنوات في السجون الإسرائيلية، صدر خلالها بحقه 25 أمر اعتقال إداري، قبل أن يخوض إضراباً عن الطعام استمر فيه لمدة 35 يوماً وانتهى باتفاق تم بموجبه إطلاق سراحه العام الماضي.

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وأعادت إسرائيل اعتقال الهندي في سبتمبر/ أيلول الماضي ليخوض منذ اعتقاله إضراباً مفتوحاً عن الطعام، قبل الإعلان اليوم الأحد عن الاتفاق الجديد.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

وعادةً ما تمدد السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل "يعرّض أمن إسرائيل للخطر".

وتعتقل إسرائيل في سجونها 5000 معتقل، بينهم 200 طفل، و40 معتقلة، و400 معتقل إداريا (دون تهمة)، و700 مريض، بحسب إحصائيات رسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.