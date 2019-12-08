مسؤول بـ"التعاون الإسلامي" يدعو الأعضاء لاستغلال "جيد" لإمكاناتهم

إسطنبول / كان بوزدوغان / الخليج 365

دعا نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أحمد سينيومو، الأحد، الدول الإسلامية إلى استغلال إمكاناتها المتاحة بشكل جيد.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي رفيع المستوى بشأن الاستثمار في القطاعين العام والخاص، المنعقد بمدينة إسطنبول.

وأضاف سينيومو أن الدول الإسلامية تمتلك موارد طبيعية، وأنّ الفئة العمرية الأكبر لسكانها هي من فئة الشباب، داعيا إياها إلى استغلال هذه الإمكانات بشكل جيد.

وأوضح أن حجم الاستثمارات في الدول الإسلامية انخفض خلال الفترة الماضية بالتزامن مع انخفاضه عالميا.

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وأكد على أهمية تعاون أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، مع باقي الجهات الفاعلة اقتصاديا بالعالم، من أجل جلب المزيد من الاستثمارات.

من جهته، أفاد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أيمن سجيني، في كلمته، بأن الاستثمار العام والخاص، يشكلان أهمية كبيرة من ناحية خلق فرص العمل، والرفع من جودة الحياة.

وذكر أن البنك يحتضن 194 مؤسسة تمويلية، يمكنها تقديم الخدمات من إندونيسيا إلى المغرب.

والأحد، انطلق مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي رفيع المستوى بشأن الاستثمار في القطاعين العام والخاص، بمدينة إسطنبول، بمشاركة 1200 فرد من 56 دولة، بينما تستمر أعماله لمدة يومين .

ويتبنى المؤتمر عدة أهداف من أهمها، إزالة العوائق أمام زيادة الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع الاستثمارات داخل المنظمة، وزيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية في منطقة المنظمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.