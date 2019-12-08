أكار: اتفاق السيادة البحرية مع ليبيا لا يعتدي على حقوق الآخرين

أنقرة / الخليج 365
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار:
- تركيا تأخذ على محمل الجد التهديدات التي تواجه الناتو" و"تنتظر بالتالي من الحلف الوفاء بمسؤولياته تجاهها على النحو ذاته"
- "تركيا تواصل الالتزام بما تنص عليه التفاهمات مع روسيا وأمريكا حول عملية (نبع السلام) وتنتظر من حلفائها وأصدقائها الوفاء بالتزاماتهم"
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، إن مذكرة التفاهم المبرمة مع ليبيا حول مناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط "لا تشكل تهديدا ولا اعتداءً على حقوق الدول الأخرى".
جاء ذلك في كلمة لأكار في إطار زيارته إلى مركز عمليات قيادة القوات البرية في أنقرة.
وأكد أكار أن "تركيا تواصل الالتزام بما تنص عليه التفاهمات مع روسيا وأمريكا حول عملية (نبع السلام)، وتنتظر من حلفائها وأصدقائها الوفاء بالتزاماتهم".
وشدد على أنّ "تركيا تأخذ على محمل الجد التهديدات التي تواجه حلف شمال الأطلسي (ناتو)"، و"تنتظر بالتالي من الحلف الوفاء بمسؤولياته تجاهها على النحو ذاته".
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.
وتتعلق المذكرتين بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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