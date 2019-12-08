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البحرين بطلا لخليجي 24 بعد الفوز على السعودية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

توج المنتخب البحريني بلقب كأس الخليج 24 بعد فوزه على المنتخب السعودي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وحقق الأحمر البحريني اللقب الخليجي الأول بعد مرور نصف قرن على انطلاق البطولة، حيث دخل المنتخب البحريني سجل الفائزين في البطولة رسمياً برصيد بطولة واحدة .

وأحرز هدف المباراة الوحيد مهاجم البحرين محمد الرميحي في الدقيقة 69 بعد تلقيه كرة عرضية من مهدي حميدان.

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