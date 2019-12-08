توقعات بإقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2020 غداً

صحيفة الخليج الالكترونية توقعت مصادر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441-1442هـ (2020م) غدا الإثنين في جلسة لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وذكرت أنه من المقرر أن يتم خلال الجلسة استعراض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2019، والموازنة التقديرية لعام 2020م. ويعقب إعلان الميزانية عقد وزير المالية محمد الجدعان مؤتمرا صحفيا يتناول فيه كافة تفاصيلها.

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