شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر للعربية: بيان رئاسي لبنانى بعد قليل لتحديد مصير الاستشارات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن مصادر من القصر الجمهوري اللبناني أفاد أنه بعد قليل سيصدر بيان رئاسي لتحديد مصير الاستشارات النيابية غدا.

وأضافت العربية أن كتلا نيابية كبيرة طلبت من الرئيس اللبناني إرجاء الاستشارات لكنه لم يقرر بعد.

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وافادت فضائية سكاى نيوز، أن الرئاسة اللبنانية قالت إن الاتصالات التي أجراها الرئيس عون بعد التطورات الحكومية الأخيرة شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

وكان رئيس حزب الكتائب في لبنان النائب سامي الجميل قال إننا نرشح السفير نواف سلام لترؤس الحكومة المقبلة باعتباره النموذج الذي يبحث عنه اللبنانيون.