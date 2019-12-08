شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع ميثاق صلح قبلى بين قبائل في ولاية البحر الأحمر بالسودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت عدة قبائل في ولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان)، اليوم الأحد، على وثيقة صلح قبلي، في مدينة بورتسودان، بحضور أعضاء مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حسن محمد ادريس، واللواء الركن ابراهيم جابر، ورجاء نيكولا.
ووقعت الوثيقة قبائل: "البجا"، "الامرار"، "الهدندوة"، "البشاريين"، "العبابدة"، "البني عامر" و "الأحباب".
وذكر مجلس السيادة بالسودان، أن الوثيقة نصت على توافق الأطراف على مخرجات ما تم خلال اجتماع قيادات الدولة ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء وحكومة الولاية وقوي إعلان "الحرية والتغيير".
وتم الاتفاق على ترسيم الحدود الادارية بين القبائل، حسب الخرائط المعتمدة، وعدم إدعاء أي طرف خارج حدوده الادارية المتعارف عليها، بالاضافة إلى الاقرار بحق التملك الفردي داخل المدن، وفق القانون.
كما نصت الوثيقة على تكوين آلية مشتركة بين الطرفين لحل القضايا المختلف حولها والاستعانة في ذلك بجهات الاختصاص، وأن تتعامل الدولة مع الأحداث الفردية خلال سريان فترة الصلح المحددة بستة أشهر.
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