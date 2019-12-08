إيران وعُمان توقعان 3 مذكرات تعاون









اسماء السيد - نصر المجالي: غداة زيارة قام بها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله، وقعت إيران مع السلطنة 3 مذكرات تعاون بمجال المعايير، والشحن والنقل البحري والرياضة، وذلك خلال الاجتماع الـ 18 للجنة الاقتصادية المشتركة في طهران يوم السبت.

ووقع وزير التجارة والصناعة الايراني رضا رحماني ونظيره العماني علي بن مسعود السنيدي، مذكرتين في مجال النقل والشحن البحري والرياضة، فيما وقعت نيرة بيروزبخت رئيسة منظمة المعايير الايرانية المذكرة الثالثة مع الوزير السنيدي.

ويوم الأحد، تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ووزير التجارة والصناعة العماني الزائر حول توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

ويزور السنيدي طهران منذ يوم أمس السبت للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران والسلطنة، كما التقى السنيدي، خلال الزيارة، محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي يوم أمس السبت، وتباحث الجانبان حول آليات تنمية وتسهيل العلاقات المصرفية والتجارية بين ايران وعمان.

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تبادل تجاري

وإذ ذاك، أكد رئيس غرفة التجارة الايرانية، استهداف مستوى 5 مليارات دولار للتبادل التجاري مع سلطنة عمان حتى عام 2020.

وأوضح غلام رضا شافعي لدى استقباله قيس اليوسف رئيس غرفة التجارة والصناعة العمانية في طهران اليوم الاحد، بأن تحقيق المستوى المستهدف قابل للتحقيق، ويعتمد على تطوير المواضيع البنيوية منها معالجة القضايا المصرفية.

من جهته، أكد قيس اليوسف رئيس غرفة التجارة والصناعة العمانية أن التحويلات المالية تشكل اكبر تحدٍ لرجال الاعمال العمانيين الراغبين بالتعاون مع ايران.

واعتبر أن العلاقات التجارية والمصرفية الثنائية تتجه نحو التحسن، داعيا الى تطبيق مقايضة السلع وتشكيل لجان فنية بين القطاعين الخاصين الايراني والعماني لتحديد آلية هذه المقايضة.