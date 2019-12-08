مشاركة إماراتية في مؤتمر المناخ في مدريد

اسماء السيد - أبوظبي: يشارك وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي ثاني الزيودي ووفد إماراتي في قمة المناخ "كوب25" في العاصمة الإسبانية مدريد.
ويضم الوفد الإماراتي 90 شخصا.
وبدأ مؤتمر التغير المناخي "كوب25" الذي يشارك فيه 196 بلدا، في 2 كانون الأول/ديسمبر ويستمر حتى 13 منه.
ويجتمع موقعو اتفاق باريس للمناخ الهادف للحد من زيادة درجة حرارة الأرض عند درجتين أو 1,5 درجة مئوية.
وتظاهر الآلاف في مدريد الجمعة إلى جانب الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ للضغط على الدول التي تجتمع في قمة المناخ "كوب25" في العاصمة الإسبانية، بهدف التحرك إزاء التغير المناخي.
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