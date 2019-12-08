دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ومضة تستثمر في FlexxPay المتخصصة في التقنية المالية

شركة ومضة (Wamda) تستثمر في شركة FlexxPay الناشئة المتخصصة في مجال التقنية المالية.

استثمرت، ومضة، الشركة الرائدة تمكين الشركات الناشئة في المنطقة، في شركة FlexxPay الناشئة والمتخصصة في مجال التقنية المالية وتتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

تقدم FlexxPay ذات التأثير الاجتماعي حلولًا ومزايا للموظفين بالشركات التجارية من جميع الأحجام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد الاستثمار الذي قامت به شركة ومضة جزءًا من أحدث جولة تمويل قامت بها لـFlexxPay، والتي تشمل مستثمرين سابقين من الأفراد والشركات.

وتوفر حلول الشركة – التي تعمل وفقًا لحلول النظام السحابي الخاص بالشركة (proprietary cloud-based technology) – للموظفين إمكانية الحصول على الراتب المكتسب والعمولات المكتسبة حتى يوم القيام بالطلب ودون الحاجة للانتظار لدورة الدفع التقليدية. حيث تهدف الشركة إلى تقليل الضغط المالي على الموظفين وتحفيزهم أكثر من خلال توفير بديل فوري لدورة الدفع التقليدية، وبالتالي تعزيز معدلات الإنتاجية والمبيعات واستبقاء الموظفين في الشركات التجارية.

وبالحديث عن هذا الاستثمار، قال فادي غندور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ومضة: “تستهدف FlexxPay مشكلةً واضحة للغاية وذلك من خلال حل مبتكر وفريد من شأنه أن يساعد على إتاحة دخل الأفراد على أساس ما كسبوه. ونحن واثقون من قدرة الفريق على دفع الشركة إلى الأمام ومتحمسون للدخول في شراكة معهم في هذه الرحلة”.

من جانبه، صرح مايكل تروشلر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة FlexxPay بقوله: “تحل FlexxPay مشكلة حقيقة لدى أصحاب العمل وموظفيهم. إن منح الموظفين إمكانية الحصول على ما كسبوه بالفعل يساعدهم على تغطية النفقات غير المتوقعة ويمنحهم تحفيزاً في نفس الوقت. إن وجود شركة ومضة كمستثمر يثبت صحة نموذج أعمالنا ويُلهم فريقنا ككل”.

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فبحسب استطلاع شركة PwC السنوي الثامن بشأن الاستقرار المالي للموظفين لعام 2019، فإن المسائل المالية تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للموظفين عندما يتعلق الأمر بالمصادر الأساسية للتوتر لديهم، حيث أكد 59% من الأفراد المشاركين بأن الأمور المادية كانت السبب الرئيسي للقلق لديهم.

تقول الشركة أن هذا بدوره خلق هذا مساحةً للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتناول الأمور الخاصة بالمزايا التي تقدمها الشركات للموظفيها وإنشاء نظام يدعم الموارد البشرية التقليدية وفرق التمويل من أجل توفير بدائل لدورة دفع الرواتب التقليدية وسد الفجوة بين أوقات دفع الرواتب وإنفاقها بالنسبة للموظفين.

وقد سبق وأثبت هذا النموذج جدارته على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا من خلال شركات رائدة في هذا المجال مثل شركة Earnin (الولايات المتحدة) وشركة PayActiv (الولايات المتحدة) وكذلك شركة Wagestream (المملكة المتحدة) وشركة Hastee (المملكة المتحدة).

تعمل FlexxPay في الوقت الحالي بكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتمتلك خطط للتوسع في بقية بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل القريب. فيما سيمكن الاستثمار الحالي الشركة من تعزيز منصة التكنولوجيا الخاصة بها و إلحاق عدد أكبر من الشراكات إلى قائمة عملائها.

يُشار أن الشركة قامت في السابق بجمع رأس مال من خلال جولة تمويل غير معلنة في يوليو 2019، كما ووقعت في الفترة الماضية اتفاقية شراكة مع بنك الرياض وهو أحد أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية.

التدوينة ومضة تستثمر في FlexxPay المتخصصة في التقنية المالية ظهرت أولاً على عالم التقنية.