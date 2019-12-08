شكرا لقرائتكم خبر عن بلغت 37 عاما.. فتاة سعودية تقاضى والدها بعد رفضه 11عريسا تقدموا لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت فتاة سعودية، بمقاضاة والدها، بعد رفضه 11عريساً تقدموا للزواج منها، معتبرة إنها عانت من والدها الذى يرفض العرسان بدون مبرر، حتى بلغت من العمر 37 عاما، حتى أصبحت فرصتها فى الزواج ضئيلة.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، قرّرت الفتاة رفع دعوى قضائية ضدّ والدها، لأنها لم تجد سبباً كافياً لرفضه كل من تقدموا لها، قائلة إنها اتخذت قرارها بعد أن فهمت حقها فى الزواج رغم تباطؤ وتلكؤ والدها ورفضه المستمر للعرسان.

وعن أسباب رفض والدها، قالت إنه يبحث عن أى عيب أو عذر للرفض، حيث رفض أحدهم لأن راتبه 7 آلاف ریال، وآخر لأنه يسكن فى منطقة بعيدة، وثالثاً لأن شهادته العلمية أقل من الجامعة، وعريسا رابعا لأنه مطلق.

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وتابعت الفتاة: "أتمنى الزواج وأعيش حياتى، قررت توكيل محامية لرفع قضية على أبى"، مضيفة أنه بعد معرفة حقوقها فى الزواج قررت اللجوء إلى المحكمة ورفع قضية "عضل"، حيث تمنت ألا يفهم قرارها هذا كعقوق لوالدها.