شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل": السعودى منفذ هجوم فلوريدا استغل ثغرة فى القانون الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ديلى ميل"، إن الطالب العسكرى السعودى الذى قتل وأصاب عددا من زملائه بإطلاق نار داخل قاعدة أمريكية، استغل ثغرة فى القانون الأمريكى لشراء مسدس استخدمه فى الهجوم.

وذكرت نقلا عن قناة NBC، أن الطالب السعودى محمد الشمرانى اشترى بشكل قانونى السلاح الذى استخدمه فى الهجوم من محل لبيع الأسلحة فى مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا، باستخدام رخصة صيد خاصة به.

من جانبها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المسدس من نوع Glock 45 عيار 9 مم بمخزن موسع.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، ولبعض التقارير، كان بحوزة الشمرانى من 4 إلى 6 مخازن إضافية وقت إطلاق النار فى القاعدة الأمريكية، فيما تشير "ديلي ميل" إلى أنه من غير الواضح متى اشترى الشمرانى المسدس.