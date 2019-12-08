شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول كردى: خروج 200 سورى من مخيم الهول شمال شرقى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسؤول شؤون النازحين في الإدارة الذاتية الكردية، شيخموس أحمد ، خروج 48 عائلة أي نحو 200 شخص، اليوم الأحد، من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا الذي يضم مدنيين نازحين وكذلك عوائل الإرهابيين بسبب الحرب، إلى قرى "هجين والشعفة والباجوز" في محافظة دير الزور.

وقال أحمد حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، إن أكثرية من أخرجوا هم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى بعض الرجال، مؤكدا أن غالبيتهم ليس لهم علاقة بتنظيم داعش.

ولفت إلى أن بعض الرجال تأثروا بالتنظيم نتيجة ضغوطات ومسائل مادية، غير أنهم "تخلوا عنه وهم نادمون" اليوم.

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وتدير القوات الكردية التي شكلت رأس الحربة في القتال ضد تنظيم داعش في سوريا، عدة مخيمات للنازحين، تضم مدنيين فروا من المعارك مع الإرهابيين، علاوة على عوائل متطرفين في داعش، خصوصا الأجانب منهم مع أطفالهم.