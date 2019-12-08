شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش يحتفل باليوم الوطنى للإمارات فى المملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، على حضور احتفال المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني لدولة الامارات.

ونشر قرقاش، صورة من احتفال المسئولين السعوديين باليوم الوطني للإمارات الـ الـ47 للدولة، عبر حسابه الشخصي، وكتب "حاضرا حفل اليوم الوطني للدولة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تشرفنا هذا المساء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ما أجمل الاحتفال بالعيد الوطني للإمارات في السعودية الشقيقة بكل ما يحمله ذلك من معاني الأخوة و المحبة".

واحتفلت دولة الأمارات منذ أيام باليوم الوطني للدولة الـ 47، وشهدت الشوارع فعاليات من الاحتفالات التي تقدمها الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد كبير من شيوخ الأمارات.