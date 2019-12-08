شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش يحتفل باليوم الوطنى للإمارات فى المملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، على حضور احتفال المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني لدولة الامارات.
ونشر قرقاش، صورة من احتفال المسئولين السعوديين باليوم الوطني للإمارات الـ الـ47 للدولة، عبر حسابه الشخصي، وكتب "حاضرا حفل اليوم الوطني للدولة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تشرفنا هذا المساء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ما أجمل الاحتفال بالعيد الوطني للإمارات في السعودية الشقيقة بكل ما يحمله ذلك من معاني الأخوة و المحبة".
واحتفلت دولة الأمارات منذ أيام باليوم الوطني للدولة الـ 47، وشهدت الشوارع فعاليات من الاحتفالات التي تقدمها الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد كبير من شيوخ الأمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر أنور قرقاش يحتفل باليوم الوطنى للإمارات فى المملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.