شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة السورية تبث غدا الاثنين حوار الأسد مع قناة Rai News 24 الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة السورية، عن بث الحوار الذى أجراه الرئيس السورى بشار الأسد مع محطة Rai News 24 الإيطالية، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى.

وأكدت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية عبر فيس بوك، أنها ستبث الحوار كاملا عبر مواقع التواصل، غدا الاثنين الساعة التاسعة مساءا بتوقيت دمشق.

وأجرى الرئيس الأسد عدة لقاءات صحفية وتليفزيونية مع عدة وسائل إعلام أجنبية، وكان آخر تلك الحوارات مع محطة Rai News 24 الإيطالية، إلا أنه لم يذاع حتى الآن رغم تسجيل الحوار يوم 26 نوفمبر الماضى.

وقال ‎المكتب السياسى والإعلامى فى رئاسة الجمهورية العربية السورية، فى تنويه نشره عبر صفحة الرئاسة السورية عبر منصات التواصل الاجتماعى، إلى أن المحطة الإيطالية هى التى طالبت بإجراء الحوار مع الرئيس بشار الأسد، ولكنها ماطلت فى إذاعته بعدما حددت أكثر من موعد كان آخرها يوم 2 ديسمبر الجارى، لكن الحوار لم يذاع أيضًا، لذا حذرت الرئاسة السورية، من أنها ستضطر لإذاعة الحوار عبر صفحاتها على السوشيال ميديا، ومن خلال وسائل الإعلام الوطنية السورية، حال عدم إذاعة الحوار قبل مساء غد الاثنين.

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وقالت الرئاسة السورية، فى بيانها، "بناء على طلب محطة RaiNews24 الإيطالية إجراء لقاء مع الرئيس الأسد، عبر المدير التنفيذى لـ Rai والمذيعة لديهم Monica Maggioni تم إجراء اللقاء بتاريخ 26 نوفمبر 2019، كما تم الاتفاق على أن يكون البث ليل يوم الاثنين 2 ديسمبر 2019".

وأضاف البيان، "صباح يوم الاثنين أبلغتنا Monica Maggioni أنها تريد الاستئذان بتأخير البث، وذلك لأسباب غير مفهومة، وتكرر طلب تأخير البث أكثر من مرة.. ولم يتم تحديد موعد للبث من قبل المحطة المذكورة حتى الآن.. ما يوحى بأن اللقاء لن يبث".