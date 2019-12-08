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الإمارات تحذر رعاياها فى لندن وتطالبهم بتجنب ارتداء المقتنيات الثمينة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، مواطنيها ورعايها المسافرين والمتواجدين فى لندن، إلى أخذ الحيطة والحذر فى تنقلاتهم، وتجنب ارتداء الساعات والمقتنيات الثمينة التى تلفت الانتباه فى الأماكن العامة، فى ظل ازدياد الاعتداءات بالسلاح الأبيض.

 

بيان الخارجية
بيان الخارجية

ونشرت سفارة الإمارات فى لندن، عبر حسابها الرسمى على تويتر، البيان الصادر من وزارة الخارجية والتعاون الدولى، أكدت فيه الوزارة أنها تتابع مجريات الأمور عبر سفارة الدولة فى المملكة المتحدة، بعد تكرار وقوع الجرائم والحوادث الأليمة التى يتعرض لها المواطنون الخليجيون فى بعض الأماكن العامة.

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ونصحت الوزارة المواطنين المتواجدين فى لندن بالتنسيق مع السفارة بشأن أى مخاوف أمنية، وتدعوهم إلى الاتصال بالسفارة على الرقم 00442075811281، وذلك للحصول على المساعدة لأى تهديدات تمس بأمنهم وسلامتهم.

حساب السفارة
حساب السفارة

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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