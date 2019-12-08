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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحذر رعاياها فى لندن وتطالبهم بتجنب ارتداء المقتنيات الثمينة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، مواطنيها ورعايها المسافرين والمتواجدين فى لندن، إلى أخذ الحيطة والحذر فى تنقلاتهم، وتجنب ارتداء الساعات والمقتنيات الثمينة التى تلفت الانتباه فى الأماكن العامة، فى ظل ازدياد الاعتداءات بالسلاح الأبيض.
بيان الخارجية
ونشرت سفارة الإمارات فى لندن، عبر حسابها الرسمى على تويتر، البيان الصادر من وزارة الخارجية والتعاون الدولى، أكدت فيه الوزارة أنها تتابع مجريات الأمور عبر سفارة الدولة فى المملكة المتحدة، بعد تكرار وقوع الجرائم والحوادث الأليمة التى يتعرض لها المواطنون الخليجيون فى بعض الأماكن العامة.
ونصحت الوزارة المواطنين المتواجدين فى لندن بالتنسيق مع السفارة بشأن أى مخاوف أمنية، وتدعوهم إلى الاتصال بالسفارة على الرقم 00442075811281، وذلك للحصول على المساعدة لأى تهديدات تمس بأمنهم وسلامتهم.
حساب السفارة
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