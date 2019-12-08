مصادر: الرئاسة اللبنانية "تدرس" إرجاء مشاورات ترشيح رئيس الحكومة

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

تدرس الرئاسة اللبنانية إرجاء موعد الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، والتي كانت مقررة الإثنين، وفق مصادر مقربة من الرئاسة.

وقالت المصادر، للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الرئاسة اللبنانية "تقوم بدرس خطواتها في الوقت الراهن".

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وفي وقت سابق الأحد، أعلن رجل الأعمال اللبناني، سمير الخطيب، انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرًا أن الطائفة السُنية توافقت على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة.

وأجبرت احتجاجات شعبية الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تقديم استقالته، لتتحول حكومته إلى تصريف أعمال.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد حدد، الإثنين، موعدًا لاستشارات نيابية ملزمة، لتسمية رئيس وزراء جديد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.