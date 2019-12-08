وفد من "الجهاد الإسلامي" يختتم زيارة إلى القاهرة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

اختتم وفد من حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الأحد، زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، التقى خلالها قيادة المخابرات المصرية العامة.

وقالت الحركة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "اختتمت الزيارة إلى القاهرة بلقاء مشترك جمع وفدي حركتي الجهاد الإسلامي وحماس مع الوزير عباس كامل (رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة)".

وأضافت: "استعرضت مجمع اللقاءات مع المخابرات المصرية التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وكذلك الحصار على قطاع غزة والعدوان الأخير على غزة".

وشنت إسرائيل عدواناً على قطاع غزة بين 12 و14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أسفر عن استشهاد 36 بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة، وانتهى بالتوصل إلى وقف لإطلاق نار برعاية مصرية.

وشددت "الجهاد الإسلامي" خلال اللقاءات مع المسؤولين المصريين، على ضرورة "مواجهة العدو الإسرائيلي، وخاصة أنه لازال يستهدف المدنيين السلميين في مسيرات العودة على حدود غزة"، بحسب البيان نفسه.

وأكدت "حرصها على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يسمى صفقة القرن، التي تستهدف تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية".

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وقالت الحركة :"لمسنا حرصا عاليا من مصر على تقديم تسهيلات واتخاذ خطوات لتخفيف معاناة الفلسطينيين بغزة جراء الحصار".

والاثنين، وصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي، بقيادة أمينها العام زياد النخالة العاصمة المصرية، القاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.

وفي ذات اليوم، وصل القاهرة وفد من حركة "حماس" بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وفي وقت سابق من الأحد، قالت "حماس"، إن وفدها، وصل إلى تركيا فجرا، بعد انتهاء زيارته لمصر التي أجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين المصريين.

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