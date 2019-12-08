أردنيون يشيعون جثمان معتقل استشهد بالسجون الإسرائيلية

عمان/ ليث الجنيدي/الخليج 365

شيع أردنيون، الأحد، جثمان سامي أبو دياك، الذي استشهد داخل السجون الإسرائيلية في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.



جاء ذلك وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، من بينها يومية "الغد".



وبحسب صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شارك في تشييع جثمان أبو دياك، الذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والأردنية، جموع غفيرة، تقدمهم النائب خليل عطية (مستقل)، والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، حمزة منصور.



وانطلق المشيعون بجثمان أبو دياك من مسجد الملك حسين إلى مقبرة "صويلح"، بالعاصمة عمان.



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ووصل جثمان أبو دياك مساء الجمعة، إلى الأردن عبر جسر الملك حسين، بعد تدخل المملكة لدى إسرائيل للإفراج عن جثمانه، بعد مناشدة والدته التي توجهت إلى الأردن من أجل ذلك.



وفي وقت سابق الأحد، قال مدير مركز "أحرار" لحقوق الإنسان، فؤاد الخمش، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، إن "والدة أبو دياك حضرت إلى الأردن من الضفة الغربية السبت، وألقت نظرة الوداع على ابنها الشهيد بعد تسليم جثمانه للسلطات".



وأبو دياك (37 عاما) من سكان بلدة "سيلة الظهر" بمحافظة جنين شمالي الضفة، اعتقل في يوليو/تموز 2002، وصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد 3 مرات، و30 عاما.



وسبق أن خضع عام 2015 لعملية استئصال أجزاء من أمعائه نتج عنها إصابة بالفشل الكلوي والرئوي، حسب "هيئة شؤون الأسرى"، التي تتبع منظمة التحرير الفلسطينية.

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