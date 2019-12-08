مباحثات قطرية أردنية لتعزيز التعاون العسكري

الدوحة / أحمد يوسف / الأناضولبحث وزير دفاع قطر خالد بن محمد العطية ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي، العلاقات العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها.
جاء ذلك خلال لقاء جمعمها، الأحد، بالدوحة، بحسب وكالة الانباء القطرية (قنا).
كما اجتمع المسؤول العسكري الأدرني مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، وقع رئيس هيئة الأركان الأردني آنذاك، الفريق محمود فريحات، مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، في عمان، عددًا من اتفاقيات التعاون العسكري المشترك والاستثمار بين البلدين.
وعيّن الأردن، في 16 يوليو/ تموز الماضي، سفيرًا جديدًا له بقطر، في خطوة باتجاه عودة العلاقات إلى طبيعتها، بعد عامين من سحب السفير الأردني.
وسحبت عمان السفير تضامنًا مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعت، منذ يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، تقول الدوحة إنها "حصار ينتهك القوانين الدولية".
وتتهم تلك الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
كما عينت الدوحة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرًا لها في عمان.
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