أفغانستان ترحب باستئناف محادثات السلام بين واشنطن وطالبان

كابل/ سيد خودابردي سادات / الخليج 365

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، لطيف محمودي، الأحد، عن ترحيب بلاده باستئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال محمودي للصحفيين، إن الحكومة الأمريكية أطلعت نظيرتها الأفغانية على مباحثات السلام التي انطلقت السبت مع طالبان.

وذكر أن المباحثات ستتناول قضايا بينها الحد من العنف في أفغانستان، وتنفيذ وقف إطلاق النار.

وأوضح محمودي أن حكومة بلاده سعيدة باستئناف محادثات السلام، مؤكدًا أن واشنطن وكابل لديهما مصالح مشتركة وتعملان سويا من أجل السلام.

من جانبه، أعلن سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في قطر، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أن أنس نجل جلال الدين حقاني زعيم تنظيم حقاني الذي أطلق سراحه من قبل الحكومة الأفغانية الشهر الماضي سيشارك أيضا في محادثات السلام التي استؤنفت حديثا بين الولايات المتحدة وطالبان.

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وأشار شاهين إلى أن محادثات السلام، التي بدأت السبت، ستستمر اليوم أيضًا، لافتا إلى أنها بدأت من حيث توقفت، وسيتم التركيز على القضايا المتعلقة بتوقيع نص الاتفاق، وغيرها من القضايا الآخرى.

والسبت، أعلنت قطر استناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان بالدوحة، بعد 3 شهور من وقفها بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقرر ترامب، في 7 سبتمبر/أيلول الماضي، وقف المفاوضات المباشرة وغير المسبوقة التي يجريها المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد مع طالبان، بعد أن كان الطرفان على وشك الإعلان رسميا عن توقيع اتفاق سلام شامل في أفغانستان للبدء في حوار أفغاني أفغاني.

وجاء قرار ترامب، آنذاك، إثر تبني الحركة الأفغانية مقتل جندي أمريكي بهجوم مسلح في كابل.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتشن طالبان التي تسيطر على نصف البلاد تقريبا، هجمات شبه يومية ضد الحكومة، وترفض إجراء مفاوضات مباشرة معها؛ بحجة أنها "غير شرعية"، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.